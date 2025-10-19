Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2967949
Zee OdishaOdisha National-International

Bihar Election: ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୧୨, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୨୫ ସଭା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:15 PM IST

Trending Photos

Bihar Election: ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୧୨, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୨୫ ସଭା

Bihar Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିହାରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏହାର ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଅନେକ ରାଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଭାରୀ ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ବିହାରରେ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୨ ରାଲି କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଡଶୋ ସମସ୍ତିପୁରରେ ହେବ, ତା'ପରେ ବେଗୁସରାଇରେ ଆଉ ଏକ ରାଲି ହେବ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଏହି ଦିନ ଭାଗଲପୁର, ଗୟା ଏବଂ ସାସାରାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବେ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦରଭଙ୍ଗା, ମୁଜାଫରପୁର ଏବଂ ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଲି କରିବେ। ତା'ପରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଛାପରା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ତା'ପରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ସହରସା ଏବଂ ଆରାରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ରାଲିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମିତ ଶାହ ଏନଡିଏ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଫାଟ ନହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଅମିତ ଶାହ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୨୫ଟି ରାଲି କରିବେ। ସେ ୧୨ଟି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Train Accident
ବିହାର ଯାଉଥିବା କର୍ମଭୂମି ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଖସିପଡିଲେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ
Brahmos
BrahMos: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ଇଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମୋସ ରେଞ୍ଜରେ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
Petrol price hike
Today Petrol Diesel Price: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତୈଳଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ
Afghanistan Pakistan Ceasefire
ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆପଗାନିସ୍ତାନର ୩ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News Today:ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ୨୧ରୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ସକାଳର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର