Boat Tragedy: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ୧୧ ଶିଶୁ

Boat Tragedy: ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ହାଜିପୁର ନିକଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଘୋପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ ନୌକା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପିଲା, ମଝି ନଦୀରେ ଓଲଟିଲା ନୌକା:
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାମପୁର ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗତାନ ଟୋଲାସ୍ଥିତ ମାତା ମହାରାଣୀ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ ପିଲା ଏକ ଛୋଟ ନୌକାରେ ବସି ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ନଦୀର ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା।
राघोपुर दियारा क्षेत्र में नाव पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण दुखद खबर प्राप्त हुई। डूबने वालों में से अधिकांश बच्चे। ईश्वर सबको सुरक्षित रखें। स्थानीय लोगों, प्रशासन और अधिकारियों से वार्ता कर राहत बचाव और उपचार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
ନୌକାରେ ଏକାଧିକ ଶିଶୁ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର, ୧୧ ଶିଶୁ ମୃତ ଘୋଷିତ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ତୁରନ୍ତ ରାଘୋପୁର ଫତେପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ କାନ୍ଦବୋବାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଗ୍ରହ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ହେବ, ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ।