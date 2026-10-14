Add Zee Business As A Preferred Source
App

Boat Tragedy: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ୧୧ ଶିଶୁ

ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାମପୁର ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗତାନ ଟୋଲାସ୍ଥିତ ମାତା ମହାରାଣୀ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ ପିଲା ଏକ ଛୋଟ ନୌକାରେ ବସି ଦିଆରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ନଦୀର ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 14, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 06:30 AM IST
Boat Tragedy: ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ୧୧ ଶିଶୁ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
L Murugan Resignation:କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍‌ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
2
3
4
5