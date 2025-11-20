Bihar Cabinet Ministers: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ୨୭ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ

ନୀତିଶ କୁମାର ରେକର୍ଡ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୭ ଜଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
Bihar Cabinet Ministers: ବିହାରରେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଏନଡିଏ ୨୦୨ ଆସନ ପାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ ୮୯ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା । ଜେଡିୟୁ (ଜେଡିୟୁ) ୮୫, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ୧୯, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ୫ ଏବଂ ଆରଏଲଏସପି ୪ ଆସନ ପାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା (ବିଜେପି), ସମରତ ଚୌଧୁରୀ (ବିଜେପି), ସଞ୍ଜୟ ସିଂ 'ଟାଇଗର'(ବିଜେପି), ସଞ୍ଜୟ କୁମାର (ପାସୱାନ୍) - LJP, ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ (ଜେଡିୟୁ), ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ (ବିଜେପି), ଶୋକ ଚୌଧୁରୀ (JDU), ଦିଲୀପ ଜୈସୱାଲ, (MLC) (ବିଜେପି), ସଞ୍ଜୟ ସିଂ - LJP, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ (ବିଜେପି), ଲେଶି ସିଂ (ଜେଡିୟୁ), ଶ୍ରବଣ କୁମାର (ଜେଡିୟୁ), ନିତିନ ନବିନ (ବିଜେପି), ଅରୁଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ (ବିଜେପି), ବିଜୟନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ (ଜେଡିୟୁ), ଜାମା ଖାନ୍ (ଜେଡିୟୁ), ମଦନ ସାହନି (ଜେଡିୟୁ), ଶ୍ରେୟାସୀ ସିଂ (ବିଜେପି), ରାମା ନିଶାଦ (ବିଜେପି), ଲାଖେନ୍ଦ୍ର ପାସୱାନ୍ (ବିଜେପି), ରାମକ୍ରିପାଲ ଯାଦବ (ବିଜେପି), ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଟ୍ଟା (ବିଜେପି), ଦୀପକ ପ୍ରକାଶ (RML), ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସୁମନ (ହାମ), ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ୍ସି (ବିଜେପି) ।
