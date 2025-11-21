Bihar Cabinet: ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗୃହ... କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ବିଭାଗ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ବିହାରରେ ବିଜେପିକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ମିଳିଛି ।
Bihar Cabinet: ନୀତୀଶ କୁମାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ୨୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ, ନୀତିଶ କୁମାର ଗୃହ ବିଭାଗ ବଜାୟ ରଖି ନାହାଁନ୍ତି। ବିଜେପି କୋଟାରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ବିହାର ସରକାରରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି କୋଟାରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ବିହାରରେ ବିଜେପିକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ମିଳିଛି । ସେହିପି ରାମକୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମିଳିଛି । ବାକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଭୂମି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହିତ ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ମିଳିଛି। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାମକୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ କୃଷି, ସଞ୍ଜୟ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ, ଅରୁଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯୁବ ବିଭାଗ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ପଶୁ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ରାମା ନିଷାଦଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଲଖେନ୍ଦ୍ର ପାଶୱାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ, ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କୁ ସମବାୟ ଏବଂ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ତୋଷ ସୁମନ ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଦୀପକ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟର ଯେଉଁ 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସେମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିରୁ 14 ଜଣ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ କୋଟାରୁ 8 ଜଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 26 ଜଣ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
