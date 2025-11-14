Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3001715
Zee OdishaOdisha National-International

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ଏନ୍‍ଡିଏ ଆଗୁଆ

ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ବିଧାନସଭାର ୨୪୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଆଜି ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସମୁଦାୟ ୧୩୬ଟି ଆସନରେ ଫଳାଫଳର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଥିରୁ  ଏନ୍‍ଡିଏ ୭୧ଟି ଆସନରେ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:49 AM IST
  • ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ୧୨୨ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏଥର ଏନ୍‍ଡିଏ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

Trending Photos

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ଏନ୍‍ଡିଏ ଆଗୁଆ

ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ଏନ୍‍ଡିଏ ଆଗୁଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ବିଧାନସଭାର ୨୪୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଆଜି ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସମୁଦାୟ ୧୩୬ଟି ଆସନରେ ଫଳାଫଳର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଥିରୁ  ଏନ୍‍ଡିଏ ୭୧ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ମହା ଗଠବନ୍ଧନ ୫୮ଟି ଏବ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ୪ଟି ଆସିନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ୧୨୨ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏଥର ଏନ୍‍ଡିଏ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗଣତି ନିମନ୍ତେ ବିହାରରେ ୪୩୭୨ ଗଣତି ଟେବଲ କରାଯାଇଛି। ୧୮ ହଜାର ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ଟେବଲରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୧୨ଟି ରାଜନୀତିକ ଦଳର ୨୬୧୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନିତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱଧୀନ ଏନ୍‍ଡିଏ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନେତୃତ୍ୱଧୀନ ମହା ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହେଉଛି।

୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍‍ଡିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ନିତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିତିଶ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆରଜେଡି ସହ ମିଶି ନିତିଶ ସରକାର ଚଳାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ନିତିଶ ଏନ୍‍ଡିଏକୁ ଫେରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bihar Election 2025
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ଏନ୍‍ଡିଏ ଆଗୁଆ
Bihar elections
Bihar Assembly Election Results: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିହାର ଭୋଟ ଗଣତି
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
nuapada bypoll
ନୂଆପଡ଼ା ଗଣିବ କାହାର କେତେ ସମର୍ଥନ: ଘୋଷଣା କରିବ ନୂଆ ବିଧାୟକ
Al Falah University
ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆଲ-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ, ରଦ୍ଦ ହେଲା ସଦସ୍ୟତା