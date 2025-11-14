Trending Photos
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତିରେ ଏନ୍ଡିଏ ଆଗୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ବିଧାନସଭାର ୨୪୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଆଜି ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସମୁଦାୟ ୧୩୬ଟି ଆସନରେ ଫଳାଫଳର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଏନ୍ଡିଏ ୭୧ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ମହା ଗଠବନ୍ଧନ ୫୮ଟି ଏବ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ୪ଟି ଆସିନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ୧୨୨ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏଥର ଏନ୍ଡିଏ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।
ଗଣତି ନିମନ୍ତେ ବିହାରରେ ୪୩୭୨ ଗଣତି ଟେବଲ କରାଯାଇଛି। ୧୮ ହଜାର ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ଟେବଲରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୧୨ଟି ରାଜନୀତିକ ଦଳର ୨୬୧୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନିତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନେତୃତ୍ୱଧୀନ ମହା ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହେଉଛି।
୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ନିତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିତିଶ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆରଜେଡି ସହ ମିଶି ନିତିଶ ସରକାର ଚଳାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ନିତିଶ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରିଥିଲେ।