Bihar Election: ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବସାଇଦେଲା ବିଜେପି: ପିକେଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସୁରତ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେପରି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁରତରେ ବସାଇଥିଲା। ସେହ

Oct 21, 2025, 05:46 PM IST

Bihar Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସୁରତ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେପରି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁରତରେ ବସାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିହାରର ତିନୋଟି ଆସନରେ ଜନ ସୂରଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନାପୁର, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଜନ ସୂରଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।

 

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଟନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନାପୁରରୁ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଖିଳେଶ କୁମାର ଓରଫ ମୁତୁର ସାଭଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ତଥାପି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନଥିଲେ; ବରଂ, ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମୁତୁର ସାଭଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ପିକେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁତୁରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ।

ସେହିପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଚାପ ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପିକେ ତିୱାରୀଙ୍କ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକର ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତିୱାରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଶଶି ଶେଖର ସିହ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ଏମଏଲସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ବିଜେପି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକର ଫଟୋ ଜାରି କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

