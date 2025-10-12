Advertisement
Bihar Elections: ବିଜେପି 101, JDU 101, ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳ 29 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ

 ବିଜେପି 101, JDU 101, ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳ 29 ଏବଂ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଦଳ 6 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ବୈଠକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:18 PM IST

Bihar Elections: ବିଜେପି 101, JDU 101, ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳ 29 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ

Bihar assembly elections: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ NDA ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟା ଫର୍ମୁଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି 101, JDU 101, ଚିରାଗଙ୍କ ଦଳ 29 ଏବଂ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ଦଳ 6 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ବୈଠକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠୁ, ପାଟନା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ଥିଲା ଯେ, NDA ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଚିରାଗ ପାସୱାନ।

ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏଲଜେପି (ଆର) ନେତା ମଜାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ତେଣୁ ସେମାନେ 9ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। 

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲଜେପି (ଆର) 40 ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦାବି କରିବା ସହ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା।

ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବୈଠକ ନିଷ୍କର୍ଷିତ ରହିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଚିରାଗ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅରୁଣ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଘଟଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର 25 ଆସନ ଫର୍ମୁଲା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ବୈଠକ ସମଗ୍ର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।

ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ 29 ଆସନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ହସି ହସି ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ NDAର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସଫଳ ଶେଷର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପଛରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଜଣେ ରଣନୀତିକାର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଚତୁରତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଫଳତାର ରେକର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (୨୦୨୨)ରେ ବିଜେପିର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ହରିୟାଣା (୨୦୨୪)ରେ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜେପିକୁ ତୃତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ (୨୦୧୭)ରେ ଦଳକୁ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (୨୦୨୧)ରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପରାଜୟବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।

