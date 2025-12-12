Advertisement
Bihar Politics: ୪ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ! ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ପଠାଇଲେ ନୋଟିସ୍

Bihar Politics: ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆରଜେଡିର ଅଜୟ ଯାଦବ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପରାଜୟକୁ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅବନିଶ କୁମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।

Bihar Politics: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜିତିଥିବା କିଛି ବିଧାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଆଶା ଆଶାରେ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ୨୪୩ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧାୟକ ମାନେ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ?

ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ମାଗିଛି
ଟେକାରୀ, ମଧୁବନୀ, ନରପତଗଞ୍ଜ ଏବଂ ମୋହିଦ୍ଦୀନଗରର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଜୟକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟେକାରୀର ଆରଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଜୟ କୁମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଆରଏଲଏମଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମଧୁବନୀରେ, ନବନିଯୁକ୍ତ ଆରଏଲଏମଓ ବିଧାୟକ ମାଧବ ଆନନ୍ଦ ଆରଜେଡିର ସମୀର ମହାସେଠଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନରପତଗଞ୍ଜରେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦେବତୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆରଜେଡିର ମନୀଷ ଯାଦବ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋହିଦ୍ଦୀନଗରରେ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆରଜେଡିର ଅଜୟ ଯାଦବ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପରାଜୟକୁ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅବନିଶ କୁମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।

ଟେକାରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଟେକାରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ଆରଜେଡିର ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ କୁମାର ୯୭,୫୫୦ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ନେତା ଅନିଲ କୁମାର ୯୫,୪୯୨ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଜିତିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଚ୍ଏଏମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ମଧୁବନୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ମଧୁବନୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆରଏଲଏମଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବ ଆନନ୍ଦ ଆରଜେଡିର ସମୀର ମହାସେଠଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆରଏଲଏମଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବ ଆନନ୍ଦ ୯୭,୯୫୬ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍ଏଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମୀର ମହାସେଠ ୭୭,୪୦୪ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଆରଜେଡି ନେତା ଗଣେଶ କୁମାର ଆରଏଲଏମଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।

ଦେବନ୍ତୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ମିଳିଛି
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦେବନ୍ତୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ ମିଳିଛି। ପରାଜିତ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୀଷ ଯାଦବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦେବନ୍ତୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦେବନ୍ତୀ ଯାଦବ ୧,୨୦,୫୫୭ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆରଜେଡିର ମନୀଷ ଯାଦବ ୯୫,୨୦୪ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।

ମହିଉଦ୍ଦିନ ନଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟରେ
ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ ଯାଦବ ମୋହିଉଦ୍ଦିନ ନଗରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ରାଜେଶ ସିଂହଙ୍କ ବିଜୟକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେଶ ସିଂହ ୮୯,୨୦୮ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆରଜେଡିର ଅଜୟ ଯାଦବ ୭୭,୫୨୬ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।

