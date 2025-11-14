‘ପଲ୍ଟୁ ରାମ’ଙ୍କୁ ବିହାରର ଭରସା: ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିହାର ଜନତାଙ୍କ ପସନ୍ଦିତ ଚରିତ୍ର

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ‘ପଲୁଟୁ ରାମ’ କହି ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରର ବିହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିହାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ। ନିତିଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଅଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣିଥରେ ନିତିଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଲା ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ସେ ପସନ୍ଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।
ନିତିଶଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାଆନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ବା ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେଉ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସହାୟତା, ସ୍କୁଲରେ ପିଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ରାତ୍ରୀ ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ଏଏନ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିତିଶଙ୍କ ଭୋଟରେ କୌଣସି ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏଥିରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ରାହତ୍ମଣ ଜାତିର ଥିବା ବେଳେ ୪% କୁସଓ୍ୱା, ୫% ପାଶଓ୍ୱାନ, ୩% ମୁସାହାରା ଓ ୨.୬% ମଲ୍ଲାର ରହିଛନ୍ତି।
ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ହିନ୍ଦିରେ କୁହାଯାଉଛି ୨୫ରୁ ୩୦ ପୁଣିଥରେ ନିତିଶ।
ଏବେକାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବିହାରରେ ନିତିଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ୧୬୧ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ଆରଜେଡି ପରିଚାଳିତ ଦଳ ଆସନରେ ୫୫ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି।