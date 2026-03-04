Nitish Kumar : ନୀତିଶ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା !

Trending Photos
Nitish Kumar : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହିତ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ବିଜେପି ଜଣେ ବିହାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କେହି ଭାବି ନଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ନାମ କାହାରି ମନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଘଟିଲା, ଏବେ ବିହାରର ପାଳି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠନ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକି ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏବେ ହେବ, ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିହାରରେ ବିଜେପିର ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯଦି ଆମେ ବିହାରର ଜାତି ସମୀକରଣକୁ ମନେ ରଖିବା, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏକ ପଛୁଆ ଜାତିରୁ ଆସିବେ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୁର୍ମି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କୋଏରିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରିବ କାରଣ ଉଭୟ ଜାତି ଲଭ କୁଶଙ୍କ ପରି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାଟନା ଦୀଘା ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ଚୌରାସିଆଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ, ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା’ପରେ ଅନେକ ନାମ ପଛୁଆ ଜାତିରୁ ଆସିଥାଏ, କିଏ ଜାଣେ ବିଜେପି ଦଳିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର ନାମ ଲେଖୁଛି ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସେ ତେବେ ସେ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହାର ସୁଯୋଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମକୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିହାରରେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି।