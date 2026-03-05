Advertisement
Bihar Politics: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ନୀତିଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ବିହାରର

Nitish Kumar Rajya Sabha: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାରର ଘୋଷଣା କରିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହେବ।

ତଥାପି ନୀତିଶଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜେଡିୟୁ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଆରଜେଡି ନେତା ଶକ୍ତି ସିଂହ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨ ଆସନ ଜିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯାଉଛି। ଏବେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି।

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ
ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ନୀତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଆସୁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେହି କଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜନତା ଏହି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ୨୦୨୪ରେ ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ବିଜେପି ଜେଡିୟୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାଇଜାକ୍ କରିସାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"

ଜେଡିୟୁ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜେଡିୟୁ କର୍ମୀମାନେ କ୍ରୋଧିତ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। କିଛି କର୍ମୀ ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି।

 

