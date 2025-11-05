ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ- ୧୬ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାରରେ, ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତାରିତ ୧୨୧ଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମତଦାନ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସିମରି ବଖତିୟାରପୁର, ମହିଷି, ତାରାପୁର, ମୁଙ୍ଗେର, ଜମାଲପୁର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ୫୬ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ମୋଟ ୧,୩୧୪ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ୩.୭୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୨ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ଟିକେଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିତି କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି। ଏନଡିଏରୁ, ଜେଡି(ୟୁ) ସର୍ବାଧିକ ୫୭ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି, ତା’ପରେ ବିଜେପି ୪୮ଟିରେ, ଏଲଜେପି (ରାମବିଳାସ) ୧୪ଟିରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ୨ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ, ଆରଜେଡି ସର୍ବାଧିକ ୭୩ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି, ତା’ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ୨୪ଟି ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ)ରୁ ୧୪ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠିତ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୧୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ, ରାଜାପାକର, ବାଚୱାରା, ବେଲଦୌର, ଗୌରା ବୋରାମ ଏବଂ ବିହାର ସରିଫ, ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସାଂଗଠନିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି, ଭିଆଇପି ଏବଂ ସିପିଆଇ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ୧୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟ ବାଜିରେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୧ ଜଣ ବିଜେପିର। ବିଜେପିରୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଯଥାକ୍ରମେ ତାରାପୁର ଏବଂ ଲଖିସରାଇ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ରାଘୋପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବଡ଼ ଭାଇ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ନିଜ ଦଳ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଆ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ସିୱାନ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଜେଡି(ୟୁ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାଳନ୍ଦାରୁ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଛଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସରାଇ ରଞ୍ଜନ ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି - ଆଲିନଗରର ଲୋକ ଗାୟିକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଛାପ୍ରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା-ଗାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯାଦବ।