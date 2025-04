Bijnor Murder: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଛାତି ଥରାଇଦେବ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାହାଣୀ...

Bijnor Murder: ଦୀପକ ଏବଂ ଶିବାନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ହାଲଦୌରର ଏକ ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ 2 ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ଦୀପକ ୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହି ବିବାହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନଜୀବବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାନୀ ପୋଲିସକୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଆସୁଥିଲେ। ଚତୁରତାର ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାନୀ ଜେଲ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ୬ ମାସର ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା’ଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Bijnor, UP: Additional SP City, Sanjeev Kumar Bajpai, says, "In the Adarsh Nagar area, a married couple lived on rent. The husband died, and the post-mortem revealed that the reason for death was throttling. A case has been registered against the wife and the other… pic.twitter.com/JDozGXsWmE

— ANI (@ANI) April 7, 2025