Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ ଯୁବକ, 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' ସୂତାରେ...

ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଜିଆବାଦରେ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' (ଗୁଡ଼ି ସୂତା) ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି NH-9 ରେ ଏକ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରବିରାଜ, ବିହାରର ଖଗାରିଆର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:07 PM IST
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ ଯୁବକ, 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' ସୂତାରେ...
Image Credit: ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ଆହତ ରବିରାଜଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୈଶାଳୀର ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ CISF ଯବାନ ନିଲମ୍ବିତ
2
3
4
5