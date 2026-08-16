ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ ଯୁବକ, 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' ସୂତାରେ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଗାଜିପୁର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଲାଗି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରବିରାଜ ବହଲମପୁର (ସେକ୍ଟର-୬୩, ନୋଏଡା)ରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ରବିରାଜ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନରେଶ ପଛପଟେ ବସିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଯୁବକ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୪୩ କଟ୍ ରୁ NH-9 ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରବିରାଜ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' ତାଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଥିଲା। ସୂତା ଡୋରି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପଛରେ ବସିଥିବା ନରେଶ ବାଇକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ଆହତ ରବିରାଜଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୈଶାଳୀର ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଡୋରି ରବିରାଜଙ୍କ ବେକରେ ପ୍ରାୟ ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ଏହା ବେକ ହାଡ଼କୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା । କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏସିପି ଇନ୍ଦିରାପୁରମ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଳୀ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମାଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପରିବାର ମୃତଦେହକୁ ନୋଏଡା ନେଇଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାରେ 'ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା' (ଗୁଡ଼ି ସୂତା) ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏପରି ଗୁଡ଼ି ସୂତା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିକ୍ରୟକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।