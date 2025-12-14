ବିଜେପିର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ବାଜିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ବାଜିଛି ।
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଓ ପରିଶ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା । ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନ ୪ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିହାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିତୀନ ନବୀନଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ନୀତିନ ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିତୀନ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ନେତା ଭାବରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଟନାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୀତିନ ନବୀନ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ୨୦୧୦, ୨୦୧୫, ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ବହୁମତ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୯୮,୨୯୯ ଭୋଟ ପାଇ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କୁ ୫୧,୯୩୬ ଭୋଟର ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୀତିନ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
