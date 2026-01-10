Advertisement
Juel Oram: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର

Juel Oram: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଓ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଜୁଏଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:30 PM IST

Juel Oram: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର

Juel Oram: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ହୋଇଛନ୍ତି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଓ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଜୁଏଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।

ଡକ୍ଟର କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ଆଗାମୀ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନର ସୁଗମ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଂଗଠନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିର କପି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି, ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ), ଜାତୀୟ ସହ-ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ଭିତରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

Juel Oram: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର
