Add Zee Business As A Preferred Source
App

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ

ବିଜେପି ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ବୈଠକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 02, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:23 PM IST
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁଇଟି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
Odia News44 min ago
2
Bengaluru Quarry Accident45 min ago
3
MT Sanmar Herald1 hr ago
4
NEET PG 20262 hrs ago
5
FIFA 20262 hrs ago