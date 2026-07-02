ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସାଂଗଠନିକ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ବି.ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ । ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ବିଜେପି ବୈଠକରେ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ବୈଠକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଗତ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ବୈଠକ ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବୈଠକ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜେପିର ନୂଆ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ, ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
Also Read- ଦୁଇଟି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ