BJP Organizational Changes: ୪ଟି ରାଜ୍ୟର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବଦଳାଇଲା ବିଜେପି

BJP Organizational Changes: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସାଂଗଠନିକ ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଭାପତିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ପାଇଁ, ଅଭିଷେକ ଦେବରୟଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ବିଜେପି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ: ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ସାଂସଦ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାଲହୋତ୍ରା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ସଚଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ୨୦୨୫ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୧୮ତମ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ।
ହରିୟାଣା: ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତା
ହରିଆଣା ସଂଗଠନରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋହନ ଲାଲ ବଡାଉଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଳର ଆଗାମୀ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଏକ ପାହାଚ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିର ନୂତନ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଦଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ।
ପଞ୍ଜାବ: କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋନ୍
ପଞ୍ଜାବରେ ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ପୂର୍ବତନ ବର୍ଣ୍ଣାଲା ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେୱଲ ସିଂହ ଢିଲୋନ୍ଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ବିଜେପି ଭିତରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ଦଳକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ତ୍ରିପୁରା: ଅଭିଷେକ ଦେବରାୟ
ବିଜେପି ତ୍ରିପୁରାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯୁବ ଅଭିଷେକ ଦେବରାୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେ ରାଜୀବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଦେବରାୟ ଗୋମତି ଜିଲ୍ଲାର ମାତାବାରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ। ସେ 2023 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ।
