Zee OdishaOdisha National-International

BJP Chief Nitin Nabin: ଗତ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଏକ ରାଲିରେ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ "ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ", କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:56 PM IST

BJP Chief Nitin Nabin: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 'ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ରାଜନେତା' ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

BJP Chief Nitin Nabin: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ରବିବାର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରାଜନେତା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଶାନ୍ତିପୁରରେ ଏକ ରୋଡଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

IANS ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ: "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାର ଦେଖାଯାଇଛି କି?"

ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତି।

"ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ,ବୋଲି " ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଦେଖ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର INDI ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ।" ଗତ ଦିନ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଏକ ରାଲିରେ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ "ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ", କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ।

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି: "ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଯାହାକୁ 'ଦିଦି' (ବାନାର୍ଜୀ) ଭୟଭୀତ କରିଛନ୍ତି।" ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଚ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟରଙ୍କ ହାର ସେହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ।

ବିଜେପିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି: “ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ। “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ହତାଶା ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣରୁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

