Nitin Nabin: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ,ନିଜ ଘରେ 'ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ' ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ...

Nitin Nabin: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆଜି (ସୋମବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭) ରେ ଘରେ "ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ" ଜାଳିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ମୋଦୀଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ୨୫ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ "ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ" ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ,କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଯୁବ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି।
ଦଳ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ "ସେବା ଦିବସ"ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ସାରା ଦେଶରେ "ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବ। 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଜନସେବା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସେବା" ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି ହୋଇଛି,ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ "ବିକଶିତ ଭାରତ" ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରୁ ୭ ଟା ମଧ୍ୟରେ 'ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ' ଜାଳିବାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ ଜାଳିବି, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସାଥୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି: ଆସ, ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ ଜାଳି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର।" ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୋଦି "ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି"ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ।
କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ,ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ "ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ"। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି ଯେ ଦେଶ ଏକ "ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ" ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।
ନବୀନ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ "ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ" ଏବଂ "ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ" କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିମଳ, ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲଖପତି ଦିଦି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ "ମର୍ଯ୍ୟାଦା" ଏବଂ "ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ" ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱରେ,ଏହି ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି,୨୦୨୬ ରେ,ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ,ଭାରତ ନକ୍ସଲବାଦରୁ ମୁକ୍ତ।"ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ,ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି "ଆତଙ୍କବାଦର ଛାୟା" ଏବଂ "ଭୟର ପରିବେଶ" ତଳେ ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିପଦର "କଡ଼ା ଜବାବ" ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଆମର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ,ଏବଂ ଯେକେହି ଆମକୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି।"ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦିଙ୍କ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।