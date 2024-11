BJP Win: ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ, କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

BJP Win: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2024 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାସଂଘରେ ଜଡିତ ଦଳର ନେତାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ)। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Mumbai | When asked who will be the next CM of Maharashtra, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "There will be no dispute on the CM's face. It was decided from day one that after the elections, the leaders of the three parties will sit together and decide on… pic.twitter.com/wfI6nqhN8F

— ANI (@ANI) November 23, 2024