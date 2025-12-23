Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:45 PM IST

Bjp Leader Controvercial Statement: ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ, 'ହିନ୍ଦୀ ଶିଖ ନହେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼'...

Bjp Leader Controvercial Statement: ଦିଲ୍ଲୀର ପାଟପଡ଼ଗଞ୍ଜର ବିଜେପି କାଉନସିଲର ରେଣୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଏବେ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ରେଣୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଏହି ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 

ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ପାର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ଶିଖାଉଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶୀ କୋଚଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କୋଚିଂ ଜାରି ରହୁଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖାଯାଉନାହିଁ।

 ଆଖପାଖର ସୋସାଇଟି ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍କ ରାତି ୮ ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ପାର୍କ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ବାହାର ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫୁଟବଲ୍ ଶିଖାଇବା ବାହାନାରେ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ରାପର, ବୋତଲ ଏବଂ ଅଳିଆ ଛାଡି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଥରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କକୁ ସଫା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପାର୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।

ରେଣୁ ଚୌଧୁରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପାର୍କର ନିୟମିତ ସଫା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ପାର୍କରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? 

ପାର୍କଟି ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା (ହିନ୍ଦୀ) ବୁଝିବା ଏବଂ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁ, ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ - ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା କରୁଛୁ। 

ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରେଣୁ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବେ, ସେ ପାର୍କକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ MCD କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଏବଂ ପାର୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା ବୁଝି ନଥିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ କହିଥିଲି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଘରୋଇ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

ରେଣୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ହେବା ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ MCD କର୍ମଚାରୀ ଇଂରାଜୀ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୌଳିକ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାଉନସିଲର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।

Priyambada Rana

