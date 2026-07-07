Add Zee Business As A Preferred Source
App

BJP MLA Maithili Thakur: ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର!

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଡିଓରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଅଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:40 AM IST
BJP MLA Maithili Thakur: ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ! ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରେୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...
vk pandian1 hr ago
2
Pakhala Guinness World Record1 hr ago
3
weather report1 hr ago
4
top 10 news todayJul 06
5
Odia NewsJul 06