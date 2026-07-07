BJP MLA Maithili Thakur: ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର!

BJP MLA Maithili Thakur: ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା ଅଲୀନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ଏକ କଥିତ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଡିଓରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଅଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଲୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗୌତମ ଝା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବିଧାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ଅପମାନଜନକ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଗୌତମ ଝା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ରାଗିଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ନିଜ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏହି କଥୋପକଥନକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିବାଦର ମୂଳରେ ରହିଛି ଅଲୀନଗରର ଜଣେ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଠ ଯୁବକ ସୁଭାଷ ଚୌପାଳଙ୍କ ଘଟଣା। ପରିବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସୁଭାଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଗୌତମ ଝା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭିଡିଓରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପରେ ହିଁ ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି କଥିତ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓର ସତ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।