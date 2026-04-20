ବିଜେପି MLAଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ୫ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଗାଡ଼ି, ୩ ମୃତ, କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଜାଣିଲେ...

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ରହିନାହିଁ; ଏହା କ୍ଷମତାର ଶକ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଣା "ବାହୁବଳି"ଙ୍କ ଫେରିବାର କାହାଣୀ ପାଲଟିଛି। "କରେରା ତୁମ 'ବାପା'ର କି?" ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ଲୋଧି ଏବେ ନିଜେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି।
ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ପିଛୋରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ଲୋଧିଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେଶ ଲୋଧି କରେରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଥାର୍ ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପୀଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେ "ଯାଅ, ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି," ଏବଂ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିଧାୟକ, ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ।"
Did you know?
MLA Pritam Lodhi’s son, Dinesh Lodhi, isn’t a first-time offender.
> Just hours after his father won the Pichhore seat (2023), he was booked in Gwalior for criminal intimidation.
> In Jan 2024, he was arrested for attempted murder after ramming his SUV into a… pic.twitter.com/EILmJONCCc
— Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) April 17, 2026
'ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଷ୍ଟ' ଠାରୁ ଧମକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ଲୋଧି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ସେ "ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଷ୍ଟ" କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପୋଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ବିଧାୟକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କରେରା ଏସଡିଓପି ଆୟୁଷ ଜାଖରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏସଡିଓପିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମହାଶୟ, ଆମ ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ।
"I am a true soldier of BJP," says Pritam Lodhi whose son Dinesh Lodhi had rammed his Thar into 5 commuters in Shivpuri, Madhya Pradesh. https://t.co/tIdwEnAyo1 pic.twitter.com/YRJifIV44m
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 18, 2026
ଗ୍ୱାଲିୟରର ଜଲାଲପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମେତ ମୋଟ ୯ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରୀତମ ଲୋଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଧାରା ଅଧୀନରେ ନଅଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ (302, 307) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ତିନୋଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଥରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
"When I was sounding the siren, why didn’t you move?" says BJP MLA son after ramming 5 with Thar
In a shocking display of entitlement and power in Madhya Pradesh’s Shivpuri, Dinesh Lodhi, son of Pichhore MLA Pritam Lodhi, allegedly rammed his Thar into five people on the road.… pic.twitter.com/9eOHl3JgKM
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 17, 2026
ପୋଲିସ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନୂଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ହାଜିରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ।
୨୦୧୨ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦଙ୍ଗା, ଡକାୟତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହରେନ୍ଦ୍ର ରାଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
Shivpuri | विधायक प्रीतम लोधी की SDOP को चुनौती
16 अप्रैल को विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने थार से 5 लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद प्रीतम लोधी ने पुलिस अधिकारी को खुली चुनौती देते हुए बेटे का बचाव किया, जिससे मामला और विवादित हो गया।#Shivpuri #PritamLodhi #MPNews pic.twitter.com/mkbTtgBDJK
— Public Vani News (@publicvaninews) April 20, 2026
ପୁଅର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖରାପ:
ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେଶ ଲୋଧିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘେରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଧମକ ଦେବା, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ମାମଲା ଏବଂ ଜେଲ ଯିବା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।