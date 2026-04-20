ବିଜେପି MLAଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ୫ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଗାଡ଼ି, ୩ ମୃତ, କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଜାଣିଲେ...

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ରହିନାହିଁ; ଏହା କ୍ଷମତାର ଶକ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଣା "ବାହୁବଳି"ଙ୍କ ଫେରିବାର କାହାଣୀ ପାଲଟିଛି। "କରେରା ତୁମ 'ବାପା'ର କି?" ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ଲୋଧି ଏବେ ନିଜେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଛବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:05 PM IST

ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ପିଛୋରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ଲୋଧିଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେଶ ଲୋଧି କରେରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଥାର୍ ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପୀଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେ "ଯାଅ, ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି," ଏବଂ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ମୋ ବାପା ଜଣେ ବିଧାୟକ, ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ।"

'ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଷ୍ଟ' ଠାରୁ ଧମକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ଲୋଧି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ସେ "ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଷ୍ଟ" କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପୋଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ବିଧାୟକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କରେରା ଏସଡିଓପି ଆୟୁଷ ଜାଖରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏସଡିଓପିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମହାଶୟ, ଆମ ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ।

ଗ୍ୱାଲିୟରର ଜଲାଲପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋଧିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମେତ ମୋଟ ୯ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରୀତମ ଲୋଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଧାରା ଅଧୀନରେ ନଅଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ (302, 307) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ତିନୋଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଥରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନୂଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ହାଜିରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ।

୨୦୧୨ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩୪ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦଙ୍ଗା, ଡକାୟତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହରେନ୍ଦ୍ର ରାଣାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ପୁଅର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖରାପ:
ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେଶ ଲୋଧିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘେରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଧମକ ଦେବା, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ମାମଲା ଏବଂ ଜେଲ ଯିବା ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଓଲଟିଲା ତିର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ...
top 10 news today
କଟକରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ
Indian soldiers
Indian Soldiers: ଋଷରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୩ ହଜାର ଭାରତୀୟ ସେନା, ୧୦ ବିମାନ
Odia News
Morning School: ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍
South Korean President Lee
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ, ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜ