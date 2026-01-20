Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080766
Zee OdishaOdisha National-InternationalBJP National President Salary: ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବେ କେତେ ଦରମା...ଆଉ କଣ କଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା?

BJP National President Salary: ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବେ କେତେ ଦରମା...ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା?

BJP National President Salary: ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଜେପି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ୨୦୨୩-୨୪ ରେ, ଦଳର ଆୟ ୪,୩୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦଶ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:56 PM IST

Trending Photos

BJP National President Salary: ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବେ କେତେ ଦରମା...ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା?

BJP National President Salary: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜିଠୁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନ ଏବେ ବିଜେପିର ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସେ ୨୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଳର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଗୁଗୁଲରେ ଅନେକ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଦରମା ଦିଆଯାଏ? ଜାଣିବା ଯେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି କେତେ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ? 

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦବୀ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଦବୀ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦରମାର ଧାରଣା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମେ, ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା...ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପଦବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏକ ସେବା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ୧୦୦,୦୦୦ ରୁ ୧,୫୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଦଳ ଏହାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଜେପି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ୨୦୨୩-୨୪ ରେ, ଦଳର ଆୟ ୪,୩୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦଶ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦଳ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାଂସଦ ସ୍ତରୀୟ ବଙ୍ଗଳା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଡା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା: Z-ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ SPG-ସ୍ତରୀୟ ରକ୍ଷୀମାନେ 24/7 ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ପରିବହନ: ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଏକ କାର ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଦଳ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ।

ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଦେଶ ସାରା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସବୁକିଛି ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠାରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା: ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି - ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (PA), ପରାମର୍ଶଦାତା, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦଳ ଏବଂ ଜଣେ ସଚିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଦରମା କମ୍ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଏପରି ଯେ ଜୀବନ ଏକ ରାଜକୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପରି। ଏସବୁ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

Also Read: Nitin Nabin Net Worth: ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନୀତିନ ନବୀନ...ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ କୋଟିର ମାଲିକ ସେ?

Also Read: Saraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bird Census 2026
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୫ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ
Saina Nehwal retirement
Saina Nehwal Retirement: 'ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି'...ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସା
Actor Piyush Tripathy
ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ
Rath Yatra 2026
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ
PM Narendra Modi
ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ