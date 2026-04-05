PM Modi: 'ମମତା ଦିଦି'ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାକୁ...

West Bengal elections 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶ ଆଣିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି।
Trending Photos
PM Modi Cooch Behar rally: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କୁଚବିହାରରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନୋଭାବ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୂଳ ପୋଡ଼ିଛି। ଟିଏମସିକୁ "ଦୁର୍ନୀତିର ଜନନୀ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଭୟର ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି ସରକାର ବଙ୍ଗଳାର ବିକାଶ ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇଛି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଏବେ ଅଟଳ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମଗ୍ର 'ସିଣ୍ଡିକେଟ୍' ଏହି ରାଲି ଦ୍ୱାରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନାଦେଶକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋହର ମାରିସାରିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ଏବଂ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଏକ 'ନୂତନ ବଙ୍ଗଳା' ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ଜନସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି - ତାହା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ - "ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି" - ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଯୋଜନା ବଙ୍ଗଳାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ।
କୁଚ୍ ବିହାରରୁ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, "ଏଥର, ବଙ୍ଗଳାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର, ବଙ୍ଗଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର, ବଙ୍ଗଳା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ସାକ୍ଷୀ ହେବ - ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ।" "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ": ମୋଦୀ
ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଶାସନ ଏବଂ ଟିଏମସିର "କଟ-ମନି" ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ଆଇନ ତାର ଗତି କରିବ; ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦୋଷୀଙ୍କଠାରୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିଏମସି ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିଛି।"
Also Read- ମାଡିଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହ ପବନ, ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
Also Read- Weekly Tarot Card Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଶୁଭଫଳ ଦେବ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ...