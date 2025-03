Saugat-e-Modi: ଇଦ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଗରିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 'ସୌଗତ-ଏ-ମୋଦୀ' ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ବିଜେପି ୩୨ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନର ତଦାରଖ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କରିବେ। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଗରିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକ କିଟ୍ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିପାରିବେ।

ଏହି କାମ ୩୨ ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ମସଜିଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ୩୨ ହଜାର ମସଜିଦକୁ କଭର କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଇଦ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଜମାଲ ସିଦ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଇଦ୍, ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷ, ନୌରୋଜ୍, ଇଷ୍ଟର, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଲାଉଛି।

#WATCH | Delhi: On BJP's 'Saugaat-E-Modi' program, National President of BJP Minority Morcha Jamal Siddiqui says, "Eid, Baisakhi and Good Friday, Indian New Year are coming. On these festivals, we have decided that our Minority Front workers will distribute 'Saugaat-E-Modi' kits… pic.twitter.com/x7W75CRK2F

— ANI (@ANI) March 25, 2025