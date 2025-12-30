Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3058335
Zee OdishaOdisha National-InternationalAmit Saha: ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶରେ ସରକାର ଗଢିବୁ: ଅମିତ ଶାହ

Amit Saha: ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶରେ ସରକାର ଗଢିବୁ: ଅମିତ ଶାହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଧାରା ବହିବ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ନୂଆ ନିୟମ ଅଣାଯିବ। ଗରିବଙ୍କ ହିତରେ ବିଜେପି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏଭଳି କିଛି କହି ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି।  ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

Amit Saha: ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶରେ ସରକାର ଗଢିବୁ: ଅମିତ ଶାହ

Amit Saha: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଧାରା ବହିବ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ନୂଆ ନିୟମ ଅଣାଯିବ। ଗରିବଙ୍କ ହିତରେ ବିଜେପି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏଭଳି କିଛି କହି ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। 

ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୋଲକାତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ। ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ଏହି ଦିନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଟିଏମସିର ବିଗତ 15 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୟ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭୟ ଏବଂ କୁଶାସନ ମୁକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅମିତ ଶାହ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ବିକାଶର ଏକ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ବିଜେପି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମଜବୁତ ଆଧାରର ଉଦାହରଣ
ଅମିତ ଶାହ ବିଜେପିର ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହା ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ୨୦୧୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହା ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଏବଂ ୧୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା।

ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମତାମତ
ଅମିତ ଶାହ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ କେବଳ ବିଜେପି ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବ।

ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ
ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଘର ପରିସରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଅସୁରକ୍ଷାରେ ବିରକ୍ତ।

ବଙ୍ଗର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗର GDP ଅବଦାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ 22 ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଉପରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଦାୟ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

jio recharge plan
ଜିଓ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ମାତ୍ର ୪୪ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ବର୍ଷ ସାରା ରୁହନ୍ତୁ
Amit saha
Amit Saha: ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶରେ ସରକାର ଗଢିବୁ: ଅମିତ ଶାହ
Pinaka Missile
Pinaka Missile: 'ପିନାକ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ହେଲା ସାମିଲ
vigilance raid
Vigilance Raid: ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଆଜି ସୁନା-ରୁପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ,ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଖସିଲା