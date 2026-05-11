WB Election: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶଶିଥରୁରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେପିକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏପରି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 11, 2026, 08:19 AM IST

WB Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ "ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ" ଗୋଲଟେବୁଲରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଥରୁର ବଙ୍ଗଳାର SIR ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ 9.1 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 3.4 ନିୟୁତ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ବୋଲି ଦାବି କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଥରୁରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା।

"ଭୋଟର ବାଦ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ ଜିତିଛି।"
ଥରୁର ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପଛରେ ଭୋଟର ବାଦ ଦେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ SIR ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଙ୍ଗଳାର ମାମଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 9.1 ନିୟୁତ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3.4 ନିୟୁତ ଜୀବିତ ଭୋଟର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କିଛି ଶହ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟ 3.1-3.2 ନିୟୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ 3 ନିୟୁତ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛି। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ? ସତରେ, ନକଲି, ଡିଲିଟ୍, ଅନୁପସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବାରେ ମୋର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ।"

କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଲାଭ କରିଛି
ଥରୁର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, "କେରଳରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ହଟାଇବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। କେରଳ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ, ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଥର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନକଲି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଫା ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା କାରଣ ସିପିଏମ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡବଲ୍ ନାମଲେଖା, ତିନି ଗୁଣ ନାମଲେଖା ଏବଂ ଚାରି ଗୁଣ ନାମଲେଖାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା - ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ SIR ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା।"

