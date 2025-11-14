Bye Election: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପନିର୍ବାଚନ: ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଗ୍ରୋଟା ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଦେବ୍ୟାନୀ ରାଣା ୨୪,୬୪୭ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ୪୨,୩୫୦ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଦେବ ସିଂହ (ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ ପାନ୍ଥର୍ସ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ) ୧୭,୭୦୩ ଭୋଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ଶାମିମ ବେଗମ ୧୦,୮୭୨ ଭୋଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଯାନୀ ରାଣାଙ୍କ ପିତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଜେପି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜିତିଥିଲେ।

ବିଜୟ ପରେ ଦେବ୍ୟାନୀ ରାଣା  କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଯେପରି ନାଗ୍ରୋଟା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରାଣା ସାହେବ (ପିତା)ଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପରିବାର ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େ; ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ନାଗ୍ରୋଟା ଏବଂ ବିହାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

 

ଦେବ୍ୟାନୀ ରାଣା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆମେ ନାଗ୍ରୋଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଶାମିମ ବେଗମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ ପାନ୍ଥର୍ସ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହର୍ଷ ଦେବ ସିଂହ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାମନଗରରୁ ତିନିଥର ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛନ୍ତି।

ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ନାଗ୍ରୋଟାରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେବ୍ୟାନୀ ରାଣା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥଲା। ସେ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

