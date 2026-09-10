Add Zee Business As A Preferred Source
App

Syria Blast: ସିରିଆ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ବିସ୍ପୋରଣ, ୧୪ ମୃତ

Syria Blast: ଦକ୍ଷିଣ ସିରିୟାର ଇଦଲିବ୍ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତି ଦେଶର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ପୋରଣରୁ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶର୍ମାଡା ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ତୁର୍କୀ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:23 AM IST
Syria Blast: ସିରିଆ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ବିସ୍ପୋରଣ, ୧୪ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ତେଲ ରେଟ
2
3
4
5