Bus Blast: ହାଇ-ୱେ ରେ ହଟାତ୍ ଫାଟିଲା ବସ୍, ୧୩ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ, ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ...

Bus Blast: ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ବସ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୩ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଉକା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅକ୍ଟାଭିଓ ଗୁଜମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଜିବିଓର ପାନ୍-ଆମେରିକୀୟ ହାଇ-ୱେ ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିଭାଇସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
Bus Blast: ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ବସ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୩ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଉକା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅକ୍ଟାଭିଓ ଗୁଜମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଜିବିଓର ପାନ୍-ଆମେରିକୀୟ ହାଇ-ୱେ ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିଭାଇସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ସେନା କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ହୁଗୋ ଲୋପେଜ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇଭାନ୍ ମୋର୍ଡିସ୍କୋ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଜାଇମ୍ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବ ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ FARCର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ୨୦୧୬ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଜିବିଓରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣକାରୀ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଜେନେରାଲ ଲୋପେଜ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୬ଟି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏଲ୍ ଟାମ୍ବୋରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବରୁ କାଲି ଏବଂ ପାଲମିରାରେ ସେନା ୟୁନିଟ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜାମୁଣ୍ଡିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଉକା ଏବଂ ଭାଲେ ଡେଲ କାଉକା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ନିଶା କାରବାର କେନ୍ଦ୍ର। ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବୁଏନାଭେଣ୍ଟୁରା ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ନିଶା ପଠାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ। ଭାଲେ ଡେଲ କାଉକାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କା ଟୋରୋ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ମାର୍ଲନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାଲି ଏବଂ ପାଲମିରା ଆକ୍ରମଣର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ $14,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।