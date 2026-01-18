Advertisement
Water Cut: ୨୦ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହିସବୁ ସହରରେ ୪୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ରହିବ ବନ୍ଦ, ସୂଚନା ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ

Water Cut: ୨୦ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହିସବୁ ସହରରେ ୪୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ରହିବ ବନ୍ଦ, ସୂଚନା ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ

Water Cut: ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ସକାଳ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, କମ୍ ଚାପରେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟସୂଚୀ ସହିତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ୱାର୍ଡ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:19 PM IST

Water Cut: ୨୦ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହିସବୁ ସହରରେ ୪୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ରହିବ ବନ୍ଦ, ସୂଚନା ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ

Water Cut: ଜଳେ ବହୁଳେ ଜୀବ ନାଶ...ଜଳ ବିହୁନେ ଜୀବ ନାଶ। ଏହି କଥାଟି ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ପାଣିର ଅଭାବ। ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋ ୭ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ, ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି କଟକଣା ମାଘି ଗଣେଶୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ଘଟୁଛି। ଏହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (BMC) ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ରିଜିଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (MMRDA) ମେଟ୍ରୋ ୭ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ପାଇପ ଲାଇନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଜଳ ଯୋଗାଣ କେବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ?
BMCର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ସକାଳ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, କମ୍ ଚାପରେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟସୂଚୀ ସହିତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ୱାର୍ଡ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।

କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
ଜି ଉତ୍ତର ୱାର୍ଡ: ଧାରାଭି, ମାହିମର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ମାଟୁଙ୍ଗା ଲେବର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ଏବଂ ୨୧ତାରିଖରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମ୍ ଚାପରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେବ।

K ପୂର୍ବ ୱାର୍ଡ (ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ): ଅନ୍ଧେରୀ ପୂର୍ବରେ, MIDC ମାରୋଲ, ଚକାଲା, ସହର, ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ, SEEPZ, କୋଣ୍ଡିଭିଟା, ମାହେଶ୍ୱରୀ ନଗର, ବାମନୱାଡା, ପାର୍ସି ୱାଡା ଏବଂ ସହର ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

S ୱାର୍ଡ: ଭାଣ୍ଡୁପ୍ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଭିକ୍ରୋଲି ପଶ୍ଚିମରେ, ମୋରାରଜୀ ନଗର, ଜୟ ଭୀମ ନଗର, କୈଳାସ ନଗର, ବେଷ୍ଟ ନଗର, ଫିଲ୍ଟରପଡ଼ା ଏବଂ ଆରେ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଚାପ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

H ପୂର୍ବ ୱାର୍ଡ: ବାନ୍ଦ୍ରା ପୂର୍ବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାନ୍ଦ୍ରା-କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (BKC) ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଚାପ ସହିତ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେବ।

N ୱାର୍ଡ: ଭିକ୍ରୋଲି ପଶ୍ଚିମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍, ଗୋଦରେଜ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଆର ସିଟି ମଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ, କୈଳାସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଶ୍ରେୟସ ସିନେମା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୱାଧୱା ରେସିଡେନ୍ସି ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟାୱାର ଭଳି ଆବାସିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଜଳ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

BMC ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
BMC ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମରାମତି ସମୟରେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୌର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

