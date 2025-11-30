Delhi: ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଅନେକ ଆହତ

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ପରେ କାର ଚାଳକକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଡିସିପି ଶାହଦରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌତମ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Delhi BMW Car Accident: ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ କାର ଚାପି ଦେଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ । ପରେ କାର ଚାଳକକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଡିସିପି ଶାହଦରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌତମ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାରର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିବ ଯେ, ସେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କାରୋଲବାଗର ବାସିନ୍ଦା ଶିବମ (୨୯) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଶିବମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କାରରେ ଥିଲେ। ସେହିପରି ମୃତକ ଜଣକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲିର ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରୋହିତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ରୋହିତ ଯିଏ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲରେ ୱେଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ସେ କାମ ସାରି ରାତି ୨ଟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, କିଛି ଲୋକ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିଥିଲା । କାରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାରଟି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରକୁ ଆସି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ନଗରର ଜାଖିରା ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟାଟା ଟିଆଗୋ କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭୪ ବର୍ଷୀୟ ସୂରଜ ପାଲ ଏବଂ ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ମୁନ୍ନି ରାଜ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
