Tarique Rahman: ଭାରତ ସହ ବାଂଲାଦେଶର କେମିତି ରହିବ ସମ୍ପର୍କ... ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆସିଲା ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ

Tarique Rahman: ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ, ତାରିକ ରହମାନ ଭାରତ ସହିତ ଏବେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। "ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ" ଏଜେଣ୍ଡା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ତାରିକ ରହମାନ ଶନିବାର ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର "ସ୍ୱାର୍ଥ" ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଆଧାର ହେବ।
ତାରିକ ରହମାନ କହିଥିଲେ ଯେ "ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।" ଏହି ବିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିଏନପି ସରକାର ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ କୌଣସି ଦେଶକୁ ନିଜର "ପ୍ରଭୁ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବ ନାହିଁ।
ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ବିଏନପି ୨୯୭ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧୨ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଏନପିର ଏକଦା ସହଯୋଗୀ ଥିବା ମୌଳବାଦୀ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଦଳ ତାରିକଙ୍କ ଝଡ଼ରେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ୧୭ ବର୍ଷର ନିର୍ବାସନ ପରେ ତାରିକ ରହମାନ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଏନପି ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ?
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ତାରିକ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ତାରିକ ରହମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। BNP ତାର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା।
ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ ତାରିକ ରହମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, ISIର ଗଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେପରି ୟୁନୁସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା।
