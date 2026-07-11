Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭିଏତନାମରେ ବୋଟ୍‌ ବୁଡ଼ିଲା: ୧୫ ଭାରତୀୟ ମୃତ !

ଭିଏତନାମର ଫୁ କ୍ୱିକ୍ ଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ମୋଟ ୩୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:41 PM IST
ଭିଏତନାମରେ ବୋଟ୍‌ ବୁଡ଼ିଲା: ୧୫ ଭାରତୀୟ ମୃତ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
INS Mahendragiri3 hrs ago
5
Odisha Weather Update6:14 AM IST