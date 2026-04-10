ଯମୁନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା, ୨୫ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3173676
Zee OdishaOdisha National-International

ଆଜି ମଥୁରାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍‌ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 05:12 PM IST

Trending Photos

ମଥୁରା: ପବିତ୍ର ନଗରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀର ମଝିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେସି ଘାଟ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଡଙ୍ଗାଟି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ (ଭାସମାନ ବ୍ରିଜ୍) ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଧକ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯମୁନାର ଗଭୀର ଜଳରେ ଖସିପଡିଥିଲେ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୋହଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନଦୀକୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାକି ୨୪ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଏକ  ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ଏହି ପଣ୍ଟୁନ୍ ସେତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ମାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଡଙ୍ଗାଟି ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, କିମ୍ବା ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

