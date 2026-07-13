ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭିଏତନାମାରୁ ଆଜି ଭାରତ ଆସିବ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଏନେଇ ହାନୋଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଭିଏତନାମା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ VN979ରେ ଆସିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିରୁ ଆସିବ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ । ରାତି ୯ଟା ୩୫ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଫୁ କ୍ବୋକ୍ ଦ୍ବୀପ ନିକଟରେ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ୩୨ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ୪ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା । କୂଳ ଛୁଇଁବାର ୪ ଶହ ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଭିଏତନାମ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ । ଭିଏତନାମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।