Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭିଏତନାମାରୁ ଆଜି ଭାରତ ଆସିବ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ

ଭିଏତନାମା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ VN979ରେ ଆସିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିରୁ ଆସିବ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:47 AM IST
ଭିଏତନାମାରୁ ଆଜି ଭାରତ ଆସିବ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ
Odia News51 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Accident News2 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Odia News2:17 AM IST