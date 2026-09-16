ହଠାତ୍ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ବିମାନ, ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା

Airlines News: ଇରାନରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଶହଦ୍ରୁ କେରମାନଶାହ ଯାଉଥିବା ସେପେହ୍ରାନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବୋଇଂ ୭୩୭ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଚକରୁ ଟାୟାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ବିମାନଟି ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ବିମାନ ଭିତରେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଚକରୁ ଟାୟାର୍ ଖସିପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମଶହଦ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟାୟାର୍ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା; ବିମାନଟି ପ୍ରବଳ ଭାବେ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ପାଇଲଟ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଇଲଟ୍ ମଶହଦ୍ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
କ୍ୟାବିନ ସିଲିଂ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ବିନ୍ର କ୍ଷତି
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବିମାନର କ୍ୟାବିନ ସିଲିଂ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଲଗେଜ୍ ବିନ୍ର କିଛି ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଡବାରୁ ଲଗେଜ୍ ଖସି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଭିତରର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା; କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ
ମଶାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ମଶାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେପେରାନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ସହିତ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026