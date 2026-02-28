Bolivia Plane Crash: ବୋଲିଭିଆରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ...୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୩୦ ଆହତ

Bolivia Plane Crash: ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଦଙ୍ଗା ବିରୋଧୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
Bolivia Plane Crash: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୋଲିଭିଆର ରାଜଧାନୀ ଲା ପାଜ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପାଭେଲ ଟୋଭାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ରାଜପଥରେ ଅବତରଣ କଲା
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିମାନଟି ରନୱେରୁ ଖସି ନିକଟସ୍ଥ ଏଲ ଆଲ୍ଟୋ ସହର ଏକ ରାଜପଥରେ ଅବତରଣ କଲା, ଯାହା ଅନେକ ଯାନବାହନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଟି ଯାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ବିମାନରେ ଥିଲେ କି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଯାନ ବାହନରେ ଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ବୋଲିଭିଆନ ବାୟୁସେନା ହର୍କୁଲେସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିମାନଟି ବୋଲିଭିଆନ ବାୟୁସେନାର ଏକ ହର୍କୁଲେସ୍ ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ନୋଟ୍ ଏବଂ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରାଜପଥରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଛି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାନବାହନ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନୋଟ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଦଙ୍ଗା ବିରୋଧୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ଏହି ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
