Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3125143
Zee OdishaOdisha National-InternationalBolivia Plane Crash: ବୋଲିଭିଆରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ...୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୩୦ ଆହତ

Bolivia Plane Crash: ବୋଲିଭିଆରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ...୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୩୦ ଆହତ

Bolivia Plane Crash: ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଦଙ୍ଗା ବିରୋଧୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:51 AM IST

Trending Photos

Bolivia Plane Crash: ବୋଲିଭିଆରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ...୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୩୦ ଆହତ

Bolivia Plane Crash: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୋଲିଭିଆର ରାଜଧାନୀ ଲା ପାଜ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପାଭେଲ ଟୋଭାର ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ରାଜପଥରେ ଅବତରଣ କଲା
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବିମାନଟି ରନୱେରୁ ଖସି ନିକଟସ୍ଥ ଏଲ ଆଲ୍ଟୋ ସହର ଏକ ରାଜପଥରେ ଅବତରଣ କଲା, ଯାହା ଅନେକ ଯାନବାହନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଟି ଯାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ବିମାନରେ ଥିଲେ କି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଯାନ ବାହନରେ ଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ବୋଲିଭିଆନ ବାୟୁସେନା ହର୍କୁଲେସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିମାନଟି ବୋଲିଭିଆନ ବାୟୁସେନାର ଏକ ହର୍କୁଲେସ୍ ବିମାନ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନୋଟ୍ ଏବଂ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରାଜପଥରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଛି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାନବାହନ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନୋଟ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଦଙ୍ଗା ବିରୋଧୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ଏହି ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

Also Read: Horoscope 28 February: ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ଖୋଲିବ ଏହିସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

Also Read: Budh Vakri 2026 Effect: ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ୩ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bolivia plane crash
Bolivia Plane Crash: ବୋଲିଭିଆରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ...୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ୩୦ ଆହତ
T20 World Cup
Rinku Singh: ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ...
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
OMC
OMC: ବଡ଼ବିଲ୍ ରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍
amit shah
ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ହେବ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ