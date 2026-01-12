Advertisement
Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୬ ନିହତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:56 PM IST

Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ତଥା ଆଫଗାନ ସୀମା ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ଟାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଛଅ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ପରଭେଜ ଶାହଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ନିହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଇସାକ ଅହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳକୟ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଇସାକ। ପରଭେଜ ଶାହ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଆକ୍ରମଣର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି  ମୃତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । TTP ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନଠାରୁ ଏକ ପୃଥକ ସଂଗଠନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ TTP ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତଥାପି, କାବୁଲ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ତିକ୍ତ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ କାବୁଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସୀମା ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।

