Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3227616
Zee OdishaOdisha National-Internationalବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ୩୦ ମୃତ

ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ୩୦ ମୃତ

ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଟାର ମାନ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 02:42 PM IST

Trending Photos

ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ୩୦ ମୃତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟା ସହରରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଟାର ମାନ ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଏକ ବିବ୍ରତକର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନଟି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନଟି ଚମନ ଫାଟକ ନିକଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣଟି ରେଳ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।

ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯାନବାହାନ ଏବଂ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଇଛି । ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାକ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। କ୍ୱେଟାର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟବିଦାରକ । 

Add Zee News as a Preferred Source

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ୍ ଆବାସି କ୍ୱେଟାରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୱେଟା କ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ସଟଲ୍ ଟ୍ରେନ ଚମନ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ, ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ସମେତ ତିନୋଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ରେଳବାଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

Also Read- Rahu Nakshatra Parivartan 2026: ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୫ ରାଶିକୁ ୩ ମାସ ଯାଏଁ ଲାଭ

Also Read- Gold Rate Weekly: ୫ ଦିନରେ ସୁନା ରୂପା ଏତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଟ୍ରେନ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ୩୦ ମୃତ
Twisha Sharma Case
Twisha Sharma Case: ଟ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ଟ୍ରାଜେଡିରେ ଝଟକା ଦେଲା ପରି ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସି
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର...
mental health crisis
Mental Health Crisis: ଭାରତରେ ୧୨୩ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମାମଲା!
Power cut Alert
ଭିଷଣ ଖରା ଗରମରେ ଆଜି ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟିବ ଲାଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର