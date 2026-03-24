Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:23 PM IST

ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ...ବିଧାନସଭା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଧମକ..

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ନେଇ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଧମକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ସକାଳ 7:28 ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇମେଲ୍ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ସକାଳ 7:49 ରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏପରି ଧମକ ପାଇଛନ୍ତି।

ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଧମକ:
ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଧମକ ପାଇଥିଲେ। ଇମେଲ୍ ଜଣେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି।

ଧମକ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମଗ୍ର ପରିସରରେ ତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ Y-ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ତରନଜିତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା ସମେତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି:
ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମେଲର ଉତ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡୁର ବିରୋଧୀ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bomb threat to Assembly
ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ...ବିଧାନସଭା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଧମକ..
Odisha news
Odisha News: ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ
Supreme Court of India
Supreme Court of India: ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
bhubaneswar news
Bhubaneswar News: ଭୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାବାଳକ ଜୀବନ
chandaka crime
Odisha Crime: ଥାନା ଭିତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ