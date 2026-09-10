Bond Tokenization Summit 2026: ଭାରତରେ ନିବେଶ ପାଇଁ କିପରି ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ

Bond Tokenization Summit 2026: ବୁଧବାର, ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୀ ବିଜନେସ୍ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି (RWA) ଟୋକନାଇଜେସନ ବଣ୍ଡ, ଘରୋଇ କ୍ରେଡିଟ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟ-ଉତ୍ପାଦକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଦେଶର ଅର୍ଥ, ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନେତାମାନେ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ଲକଚେନ୍-ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରବେଶ, ତରଳତା, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଅଂଶିକ ମାଲିକାନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତକୁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟାମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟୋକନେସାଇଜେସନ୍ କ’ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ରିଅଲ୍-ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆସେଟ୍ (RWA) ଟୋକନେସାଇଜେସନ୍ କ’ଣ?
RWA ଟୋକନେସାଇଜେସନ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ଲକଚେନ୍-ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଟୋକନେସାଇଜେସନ୍ କରିବା। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଆବୁଧାବିର ADI ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ର ସଭାପତି ରମଣା କୁମାର ଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟୋକନେସାଇଜେସନ୍ କୁ କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧାରଣା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ," କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନିବେଶକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବଣ୍ଡ ବାହାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ଟ୍ରେଜେରୀ-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେବଳ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନଗଦ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଟ୍ରେଜେରୀ ଟୋକନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।" କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତରଳତା ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମ୍ପତ୍ତି-ପରିଚାଳନା ଉତ୍ପାଦ ଭଳି ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି।
ଟୋକନାଇଜେସନ ବଣ୍ଡ ବଜାରକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ?
ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ୱାନର ସିଇଓ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୁବିନ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ତରଳତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ବଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟୋକନାଇଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚ ନେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିବେଶକ, ଖୁଚୁରା ନିବେଶକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ଖୋଲିପାରିବେ, ଏବଂ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିପାରିବେ..." ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅନୁପାଳନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜ କରିବାକୁ କହୁନଥିଲେ, ବରଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଗୋୟଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଣ୍ଡରେ ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ତରଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟୋକନାଇଜେଶନ୍ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଟୋକନାଇଜଡ୍ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଉଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋୟଲ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ସେହି ବଣ୍ଡ ମୋ ଲେଜରରେ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବି।" ସେ ଜଣେ ନିବେଶକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଋଣ ନେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋକନାଇଜଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ଋଣ ଅବଧି ଅଧିକ ନମନୀୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ତିନି ମାସ, ଛଅ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅବଧି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗୋୟଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଚକ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦ୍ରୁତ ହୁଏ।"
ଟୋକନାଇଜେଶନ୍ କ'ଣ SME ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ?
ସାପିଓ ଆନାଲିଟିକ୍ସର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିକମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବଜାରକୁ ଗଭୀର ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରି। ନିକମଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଏବଂ ଭଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲୁ-ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଡ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ହେଉଛି SME ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଡ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।" ନିକମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟୋକନାଇଜେସନ ଏବଂ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲାଇଜେସନ SME ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରବେଶ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ବଜାରକୁ ଆଣିପାରିବା।" ତଥାପି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍-ରିସ୍କ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ SME-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ରହିବ। ନିକମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗ୍ନକରଣ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ନୂତନ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇପାରନ୍ତି," ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ SME ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଲାଭ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ଲକଚେନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ବଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ: ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରେଡିଟ୍
କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, RWA ଟୋକନାଇଜେସନ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାରମ୍ପରିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହିପାରେ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗଦ-ପ୍ରବାହ-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ ବଜାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କୁମାର ଏକ ମଡେଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାନ କିମ୍ବା SPV ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସେ "ଟ୍ରେଜରୀ ଟୋକନ୍" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଏକ ଗଠନ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ-ଅବଧିର ପ୍ରାପ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ନିବେଶ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ । କୁମାର ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିରୂପିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। "ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ ଟୋକନାଇଜେଡ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ," ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ୯୦ରୁ ୧୨୦ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କୁମାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁଯୋଗ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଆଣିବାରେ ରହିଛି।
ଭଗ୍ନାଂଶୀୟ ନିବେଶ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତି
ଟୋକନାଇଜେସନ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଭଗ୍ନାଂଶୀୟକରଣ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ଗୋୟଲ୍ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାରତରେ ଦେୟର ଗତି ଏବଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ଉପାୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗତି, ଏକ ପ୍ରକାରର ବେଗ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି।" ଗୋୟଲଙ୍କ ମତରେ, ଟୋକନାଇଜେସନ ଆର୍ଥିକ ବଜାର ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିରେ "ବେଗ, ଆବିଷ୍କାର, ଅଂଶୀକରଣ" ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଳ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ପୁଞ୍ଜିର ଦ୍ରୁତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଗତି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତରଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
ଟୋକନା ମାଲିକାନା ବନାମ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ: ମୁଖ୍ୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟୋକନାଇଜେସନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଟୋକନାଇଜେସନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। "ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୋକନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ କଥା ହେଉ, ଏକ ଟୋକନା କ’ଣ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ଆମେ କ’ଣ ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ? ଆମେ କ’ଣ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ? ଆମେ କ’ଣ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଏକ ଟୋକନା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ? ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା କ’ଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ।" କୁମାରଙ୍କ ମତରେ, ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଇନଗତ ମାଲିକାନାର ସିଧାସଳଖ ଟୋକନାଇଜେସନ କଷ୍ଟକର ଆଇନଗତ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ। ସେ କଫି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିବାଦ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି: ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଇନଗତ ମାଲିକାନାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟୋକନାଇଜ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସଂରଚନା ହୁଏତ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ SPVରେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଟୋକନାଇଜ୍ଡ ପାଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆପଣ ଟୋକନର ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା କ୍ରୟ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଆପଣ ଟୋକନର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣ ତରଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।"
ଭାରତ କ'ଣ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ?
ଗୋୟଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ," ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିୟାମକ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ବଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସମ୍ଭବତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଯୋଡେ। ତଥାପି, କୁମାର ଅଧିକ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଢାଞ୍ଚା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟୋକନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କାମ କରିବ ନାହିଁ।" "ଟୋକନ୍ ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ।" ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନିୟାମକ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଟୋକନ୍ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। ଜୁବିନ୍ ଗୋୟଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବଣ୍ଡ ଭଳି ଫଙ୍ଗିବଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନନ୍ୟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗଠନ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ବଣ୍ଡର ଏକକ ୟୁନିଟ୍ ବିନିମୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କଫି ଭଳି ଏକ ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀର ବିଭିନ୍ନ ଲଟ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଜଡିତ ବିପଦ ଥାଇପାରେ।
କାହିଁକି ବଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପାହାଚ ହୋଇପାରେ?
ନିକମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ଅଧିକ ଜଟିଳ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟୋକନାଇଜେସନ ବିସ୍ତାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶକ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ସଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।" "ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଟୋକନାଇଜେସନ କରିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ, ସେହି ଦିଗରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଣ୍ଡ ଟୋକନାଇଜେସନ ହୁଏତ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନାଇଜେସନକୁ ପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ବଣ୍ଡକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ। ନିକମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍, ନିର୍ମାଣ, ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉପାୟ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ RWA ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ନୂତନ ନିବେଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳତା ନବସୃଜନ ଏବଂ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ନିକମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ଶାସନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। "ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ଶେଷରେ, ଶାସନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଦକ୍ଷତା ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ଏହି ସମୟରେ, କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ନକଲ କରିବାଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ୟାନେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁଯୋଗ ଟୋକନାଇଜେଡ୍ ବଣ୍ଡରୁ SME ଆର୍ଥିକ, ଘରୋଇ ଋଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗଦ-ପ୍ରବାହ-ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟୋକନାଇଜେସନ୍ ଶେଷରେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରବେଶକୁ ବୁଝାଇପାରେ। ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଏହା ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବଜାର ପାଇଁ, ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ତରଳତା, ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହର ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତକୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ: ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିବେଶକ ଏକ ଟୋକନ୍ କିଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମାଲିକାନା ପାଆନ୍ତି - ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏକ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣ, କିମ୍ବା କେବଳ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାରତର 'ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଟୋକନାଇଜେସନ୍' ବଜାର କିପରି ବିକଶିତ ହୁଏ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ।
Also Read- ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜଙ୍ଖ"ର ଟାଇଟିଲ ଘୋଷଣା