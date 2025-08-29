PM Modi:ମୋଦୀଙ୍କ ବଳ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଓ ମୁଡ୍‍ ଅଫ୍‍ ଦି ନେସନ

PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ସାହ ମିଳିଛି। ଭୋଟିଏ ହେଲେ ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦିନ ନେସନ୍।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ସାହ ମିଳିଛି। ଭୋଟିଏ ହେଲେ ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦିନ ନେସନ୍। ମୋହନଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟି କରଣ ଦେଇଛି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍ସାହ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାତାବରଣରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଚ୍ଛବିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଜନତା ଓ ସଂଘର ସମର୍ଥନ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଏନେଇ ଅନେକ ଶଙ୍କା ଓ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସକୁ କାହିଁକି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା? ଏ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି? ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ କେହି ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହି ନାହାନ୍ତି?
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ ରହିଛି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂସଦର କୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିର ହୋଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବୟସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଅବସର ନେବା କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିବ ସେତେଦିନ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିବେ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୭୫(୧) ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ବି ପ୍ରଦାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାର ନଜୀର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଏଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୬ ମାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଧାରା ୮୪ରେ ସଂସଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବା ଲାଗି ବୟସ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ।
କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘର ସରଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଇଥିବା କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ସଂଘର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ ରହିପାରନ୍ତି େବାଲି ଆଶଙ୍କା ଜନ୍ମାଇଥିଲା।
ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସଂଘରେ ଆଜୀବନ ପଦବୀ ଧାରକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ହୁଏ, ବରଂ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଂଘର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେବା ଲାଗି ସେ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସଂଘକୁ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରେଣୀତ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଅନେକ ଟିପ୍ପଶୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ହେଲେ ୨୦୨୩ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଭାଗବତଙ୍କ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଅନେକ ରାଜନୀତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକି ଦେଇଥିଲା। ସେତେବଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାପାରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ। ମୋଦୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ଅବସର ବୟସକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିୀବାକୁ ବାରଣ କରିବା ତଥା ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅବସର ବୟସର ଆବଶ୍ୟକତା ବାବଦରେ ସେ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ମୋରପନ୍ଥଙ୍କୁ ଯେତେବଳେ ୭୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବଳେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସଭାରେ ଉତ୍ତରୀୟ ପାଇବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ‘ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରୀୟ ପେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା, ଏଥର ଚେୟାର ପକାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ବେଳ ଆସିଲା’।
ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ୭୫ ହେବ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଅବସର ବୟସ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ଗତକାଲି ସରସଂଘ ଚାଳକ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୭୫ ବର୍ଷରେ ସେ ଅବସର ନେବେ କି ଆଉ କିଏ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହି ନାହାନ୍ତି।
ଏହାପରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଅବସର ଘୋଷଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଦୀ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ରହିବେ। ପୁଣି ଜୁଲାଇ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ‘ମୁଡ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍’ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ସୂଚୀତ କରାଯାଇଚି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ମୋଦୀ ପୂର୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସନରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ନେତା ଭାବେ କାହାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତରେ ୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମୁଳଦୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଣ କଂଗ୍ରସ ଦଳ ହିଁ ପକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବି ପଦବୀ ଆହରଣ ବା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେହି କଂଗ୍ରେସର ନଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜନମତକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ ସେତେବେବଳେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୭୭ରୁ ୧୯୭୯ ଯାଏ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା ୮୧। ଏବଂ ୮୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏଯାଏ ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟ ୭୬ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ପରେ କେହି ଏଯାଏ ୭୫ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ରେକର୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୪୦୭୮ ଦିନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୮୩୧ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବି ଏକକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୪୦୭୭ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଦୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ‘ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍’ ଅନୁସାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରକ୍ଷା କରି ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି।