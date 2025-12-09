Goa Night Club Fire: ଅଗ୍ନୀକାଣ୍ଡ ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ବିଦେଶ ପଳାଇଲେ ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବ ମାଲିକ

Trending Photos
Goa Night Club Fire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତ ଛାଡି ବିଦେଶ ପଳାଇ ସାରିଥିଲେ। ଗୋଆର ସମ୍ପ୍ରତି ରୋମିଓ ଲେନ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌରଭ ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଘଟଣାର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଇମିଗ୍ରେସନ ବ୍ୟୁରୋ (ଇମିଗ୍ରେସନ ବ୍ୟୁରୋ) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ସକାଳ ୫:୩୦ ରେ ଦୁଇ ମାଲିକ ଫ୍ଲାଇଟ 6E 1073 ରେ ଫୁକେଟ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଆ ପୋଲିସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘରକୁ ଏକ ଦଳ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲା। ଗୋଆ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ନୋଟିସ ଲଗାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ, ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଆ ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଲଓସି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ଏହା ତଦନ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ, ସିବିଆଇ ସହାୟତାରେ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି, ଗୋଆ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଭାରତ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପରେ, ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଆ ପୋଲିସ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମାଲିକ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ଲୋଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ, ସିବିଆଇ ଦଳ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।