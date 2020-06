'ସାମଗ୍ରୀର ବହିଷ୍କାର କରିବାରୁ ଚୀନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଭାରତକୁ ଚାଇନାର ସାମଗ୍ରୀର ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଅଂଶ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚୀନ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହା ଚୀନ୍‌ର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ।

So boycotting Chinese goods will not hurt the China's economy. We should not bring issues like boycott when we are discussing very grave matters like the defence of India: Congress leader P Chidambaram (2/2) https://t.co/S1kVyP269J

