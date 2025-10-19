Advertisement
Road Accident: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ...ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:37 PM IST

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:37 PM IST

Road Accident: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ...ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident: ଶନିବାର ବ୍ରାଜିଲର ପର୍ନାମ୍ବୁକୋରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବ୍ରାଜିଲର ଏକ ରାଜପଥରେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ବସ୍ ଚଲାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।

ବ୍ରାଜିଲରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫ୍ପି ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ ଟି ୩୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୧ ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟି ବାହିଆ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପର୍ନାମ୍ବୁକୋର ସାଲୋଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜେରୋନିମୋ ଟେକ୍ସେରା ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ଦଳ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି, ଆହତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।"

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ବ୍ରାଜିଲର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ, ସାଓ ପାଉଲୋ ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାଜପଥରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, କୋରିଟିବା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

