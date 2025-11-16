Delhi Weather: ବିଷ ବଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ୪୦୦ ଉପରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ

Trending Photos
Delhi Weather: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ସହରର ହାରାହାରି AQI 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ, ରାଜଧାନୀର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 405 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 'ଗମ୍ଭୀର' ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ 'ଗମ୍ଭୀର' ବାୟୁରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା, ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଡ଼ା ଜାଳିବା, ଯାନବାହାନ ନିର୍ଗତ, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପବନର ଧୀର ଗତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛି।
GRAP-III କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ, ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ (CAQM) ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP) ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-III କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି BS-III ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ BS-IV ଡିଜେଲ ଯାନବାହନ ଉପରେ ନିଷେଧ, ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିଷେଧ, ଅଣଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଂଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି GRAP-IV କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CQAM) ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP) GRAP-III କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ବଦଳରେ GRAP-IV କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାବି କରୁଛି।