Brics Summit 2026: ଶେଷ ହେଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡି଼ଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁଟିନ

Brics Summit 2026: ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ରବିବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲି ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଦୁଇଟି ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ "ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ" ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମ ନେତାଙ୍କ ଅଧିବେଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପୁଟିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ
ଶିଖର ଅବସରରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ 'ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୩୦' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ, ଦୁଇ ନେତା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ କୃଷ୍ଣସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଘର୍ଷ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।