Add Zee Business As A Preferred Source
App

Brics Summit 2026: ଶେଷ ହେଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡି଼ଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁଟିନ

Brics Summit 2026: ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ରବିବାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲି ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:17 PM IST
Brics Summit 2026: ଶେଷ ହେଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡି଼ଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁଟିନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Baby Orangutans: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ
2
3
4
5